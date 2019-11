VIDEO | Bundesliga mängus vastaste peatreeneri pikali jooksnud Frankfurdi kapten vallandas väljakul kaose

Kohtumisele määrati esialgu viis lisaminutit. Kaotusseisus olnud Frankfurt ajas taga viigiväravat ning ühel hetkel, kui pall veeres üle küljejoone, tormas Frankfurdi kapten David Abraham kiiresti mänguvahendile järele, et pall kohe mängu panna.

Pallile järele tormates aga otsustas Abraham pikali lükata kõrvalseisva Freiburgi 54-aastase peatreeneri Christian Streichi. Seejärel tormas kogu Freiburgi pink väljakule ja mängijate vahel läks suuremaks rüseluseks. Abrahamile määrati tõukamise eest punane kaart.

Frankfurdile oli see juba teiseks punaseks kaardiks, kui juba avapoolajal teenis kaks kollast Gelson Fernandez. Rüseluse käigus sai punase kaardi ka Freiburgi mängumees Vincenzo Grifo, kes muideks 56. minutil juba välja vahetati.

Freiburgi peatreener Streich sõnas pärast mängu, et argentiinlane Abraham vabandas tema ees ning sakslane lisas, et tema jaoks on vahejuhtum unustatud.

Freibrugile tõi võidu Nils Peterseni värav 77. minutil.

Video vahejuhtumist: