VIDEO | Bundesliga efektiivseima väravaküti viimaste minutite tabamused kergitasid Dortmundi ainuliidriks

Dortmundile tõid võidu klubi suurima väravaküti Paco Alcaceri tabamused. Normaalaja viimasel minutil lõi hispaanlane karistuslöögist esimese värava. Neljandal lisaminutil vormistas Alcacer 2:0 lõppseisu.

Esimest hooaega Dortmundis veetval Alcaceril on käsil tõeliselt hea aasta. 16 tabamusega hoiab hispaanlane küll suurimate väravaküttide edetabelis teist koha Müncheni Bayerni staari Robert Lewandowski järel (19 väravat), ent Alcaceri väravate arvu teeb hämmastavaks just tema efektiivsus väljakul. Nimelt on ta löönud värava iga 60 minuti tagant, näiteks Lewandowski vastav näitaja on 123 minutit.

Müncheni Bayern viigistas samal ajal 1:1 Freiburgiga. Lucas Holer viis kodumeeskonna Freiburgi juhtima, kuid Lewandowski tabamus päästis Baieri klubile viigipunkti.

Seitse vooru enne Bundesliga hooaja lõppu on Dortmundi edu Bayerni ees kaks punkti. Järgmises voorus võõrustab Bayern just Dortmundi meeskonda.