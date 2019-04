VIDEO | Buffon, mida sa teed? Legendaarne väravavaht otsustas liigamängu ajal väljakumängijaks hakata, vastased tegid seepeale peaaegu skoori

PSG võitis Prantsusmaa kõrgliigas esimesest 29 mängust lausa 26, ent on seejärel kolmest viimasest mängust suutnud vaid ühe punkti koguda. Sealjuures on neil sisuliselt vaid ühte punkti tarvis, et tiitel kindlustada - teisel kohal olevat Lille'i edestatakse 17 punktiga, viimases kuues voorus on veel laual 18 punkti. Võrdsete punktide korral vaadatakse väravate vahet, mis on PSG-l hetkel lausa mäekõrguselt parem.