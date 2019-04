VIDEO | Barcelona astus ühe sammu tiitli kindlustamisele lähemale

Esimene poolaeg lõppes väravateta viigiga. Barcelona pääses mängu juhtima 54. minutil, kui täpne oli Carles Alena. 60. minutil vormistas 2:0 lõppseisu Luis Suarez, kes realiseeris penalti.

Barcelona astus suure sammu lähemale, et võita juba kaheksas Hispaania meistritiitel viimase 11 aasta jooksul. 34 vooruga on meeskond kogunud 80 punkti. Nende lähim jälitaja Madridi Atletico jääb 12 punkti kaugusele, ent nad on ühe mängu vähem pidanud. Juhul aga, kui täna kaotatakse Valenciale, kroonitakse Barcelona meistriks. Tänane võit Alavesi üle kindlustas ühtlasi selle, et Madridi Realil kadus ka matemaatiline võimalus tulla tänavu meistriks.

Viimased kolm hooaega Meistrite Liigas võidutsenud Real hoiab kolmandat kohta, linnarivaal Atletico jääb nelja punkti kaugusele.

Videod väravatest:

