Vastasfännide rassistliku sõimu järel rumala avaldusega välja tulnud Juventuse kapten langes kriitikatule alla

Vigastatud Klavan mängus kaasa ei teinud, Juventuse väravad kanti Leonardo Bonucci ja noore talendi Moise Keani nimele. Eriti emotsionaalne oli sealjuures Keani värav - Elevandiluuranniku juurtega Itaalia koondislane pidi kogu kohtumise vältel taluma Cagliari fännisektorist tulnud rassistlikku sõimu ja ahvihäälitsusi.

Värava järel otsustas Kean seda pisut provokatiivselt tähistada, seistes lihtsalt Cagliari fännitribüüni ette. Võimalik, et Kean sai eeskuju Raheem Sterlingult, kes tähistas pisut sarnaselt hiljuti oma tabamust EM-valikmängus Montenegro vastu.

Cagliari fännide rassistlikud hüüded olid koguni nii suureks probleemiks, et staadioni teadustaja palus valjuhääldi kaudu neil lõpetada - vastasel korral ähvardas mängu pooleli jätmine.

Vahetult pärast kohtumist antud intervjuus tõdes Juventuse kapten Bonucci sealjuures, et olukorras tuleb süü jagada pooleks. "Leian, et selles situatsioonis jaguneb süü 50-50: pool fännidele, pool Keanile, et ta niimoodi väravat tähistas."