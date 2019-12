Väravamasinast Norra „Lapsmees” hullutab järgmise viikingina jalgpallimaailma

Norra on vutisõpradele andnud mitu jalgpallimaailma suurnime eesotsas Ole Gunnar Solskjæri, John Arne Riise ja Tore André Floga. Siiski ei ole neil olnud täielikku megastaari, kedagi samasugust nagu rootslastel Zlatan Ibrahimović. Väiksema riigina sooviks Norra suuremale naabrile Rootsile igas valdkonnas koha kätte näidata. Aastaid on palehigis tööd tehtud, et kasvatada endale Zlatanist suurem megastaar. Aina enam tundub, et soov hakkabki täituma ja isegi mitmekordselt.