Väravamasin! Norra imemees on Dortmundis löönud 60 minutiga 5 väravat

Esimese kahe kohtumise järel võib Dortmund olla üliõnnelik, sest Haaland on kõigest 60 mänguminutiga saanud Bundesligas kirja juba viis väravat.

Debüütmängul kolm tabamust vormistanud Haaland jätkas skoorimist reede õhtul Kölni vastu. 65. minutil vahetusest väljakule pääsenud Haaland tegi skoori 77. ja 87. minutil. Lõpuks võitis Dortmund kohtumise 5:1.

Dortmundi ülejäänud väravate autoriteks olid Raphael Guerreiro (1. minutil), Marco Reus (29. minutil) ja Jadon Sancho (48. minutil).

Bundesligas on Dortmund nüüd 36 punktiga kolmas. Liider on RB Leipzig 40-ga ja teine Müncheni Bayern 36-ga. Leipzigil ja Bayernil on üks mäng vähem peetud.

Standings provided by Sofascore LiveScore