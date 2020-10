Vanameistrite väravad tõid Madridi Realile El Clasicos võidu, Messi jäi kuivale

Real läks kohtumist juba viiendal minutil juhtima, värava lõi 22-aastane Federico Valverde. Kolm minutit hiljem suutis Barcelona 17-aastane talent Ansu Fati viigistada.

Teisel poolajal otsustasid mängu saatuse Reali kogenud pallurid. Sergio Ramos (34) realiseeris 63. minutil enda teenitud penalti, lõppskoori vormistas 90. minutil Luka Modric (35).

Lionel Messi tegi Barcelona poolt kaasa kogu kohtumise, aga väravat kirja ei saanud. Küll läks protokolli esimesel lisaminutil vaidlemise eest saanud kollane kaart. Ametlikes matšides on 33-aastane argentiinlane sel hooajal löönud ainult kaks väravat.

Seitsme mänguga 16 punkti kogunud Real on La Liga liider, Barcelonal on vaid seitse punkti ja see annab 10. koha.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore