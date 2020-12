Vanameister Suarez aitas Atleticol kindlustada liidrikohta, Real kaotas punkte

Atleticole tõi võidu 33-aastane Luis Suarez, kes realiseeris Yannick Carrasco söödu. Suvel FC Barcelonast Atleticosse siirdunud Suarez on 11 mänguga löönud liigas juba kaheksa väravat. Sellest enamat on suutnud vaid Celta Vigo kogenud ründaja Iago Aspas.

Ühtlasi jätkus Atletico peatreeneri Diego Simeone vägev seeria. Tema käe all on Atletico kohtunud aastate jooksul Getafega 18 korda ning selle ajaga pole Getafe suutnud lüüe neile mitte ühtegi (!) väravat. Atletico on võitnud 16 mängu ja viigistanud kaks.

Kolmapäeva hilisõhtul sai Atletico häid uudiseid veelgi, kui linnarivaal Madridi Real ei suutnud Elche vastu enamat 1:1 viigist. Luka Modric viis küll 20. minutil külalised juhtima, aga Fideli realiseeritud penalti 50. minutil päästis Elchele viigipunkti.

Järgmisele aastale läheb liidrina vastu Atletico (33p), edestades Reali kahe silmaga. Diego Simeone hoolealustel on ka kaks mängu varuks. Kahele Madridi klubile järgnevad Real Sociedad ja Sevilla, olles mõlemad kogunud 26 punkti.

Standings provided by SofaScore LiveScore