Vanameister Buffon lahkub PSG-st: tänasest kehtib Hemingway öeldu ka minu kohta

"Lahkun õnnelikuna, sest nautisin seda suurepärast kogemust. Tänasega saab minu väljaspool Itaaliat veedetud teekond otsa," teatas Buffon, kes liitus PSG-ga aasta tagasi vabaagendina.

Torino Juventusega üheksal korral Itaalia meistriks tulnud Buffon pidas Prantsusmaa tippklubi eest 25 mängu, aidates PSG järjekordse koduse meistritiitlini.

"Ernest Hemingway kirjutas, et maailmas on vaid kaks kohta, kus inimene saab õnnelikult elada: kodus või Pariisis. Tänasest alates kehtib see ka minu kohta: Pariis jääb alati minu koduks!" lisas Buffon oma hüvastijätu teates.

Itaalia vanameistri avaldusest ei selgu, kas tema profikarjäär on lõppenud. Pigem mitte ning ilmselt otsib ta endale uue koduklubi Itaaliast.