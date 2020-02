Valus löök Realile: Eden Hazardi jaoks võib hooaeg läbi olla

"Ma ei tea, kas tema hooaeg on läbi, aga loodan, et mitte," avaldas Madridi Reali loots Zinedine Zidane BBC-le. "Ma ei tea, kas Hazard vajab operatsiooni. Küll aga näen, et ta ei ole õnnelik. Väga oluline on, et Eden jääks positiivseks, aga see on raske."

29-aastane belglane on kogu tänavuse hooaja olnud hädas terviseprobleemidega. Debüüdi Reali eest tegi ta alles septembris ning juba novembris sai ta hüppeliigesevigastuse, mis hoidis teda kuni eelmise nädalani palliplatsilt eemal.

Suvel 100 miljoni euro (koos boonustega võib summa kasvada ligi 150 miljonini - toim) eest Hispaaniasse siirdunud Hazard on saanud tänavu kirja 15 mängu, mille jooksul löönud 1 värava ja andnud 5 tulemuslikku söötu.