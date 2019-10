Valus löök Interile: Alexis Sanchezit ähvardab operatsioon

Sanchez sai vigastada laupäeval, kui Tšiili koondis tegi Alicantes Kolumbiaga väravateta viigi.

"Alexis Sanchez käis Rozzanos arstlikul ülevaatusel. Uuringu käigus selgus, et tal on vasaku jala pahkluu nihestus, mille käigus on ka üks kõõlus kahjustada saanud," seisab Interi pressiteates.

Tšiili jalgpallur konsulteerib nüüd arstidega ning seejärel selgub, kas ta peab minema ka lõikuslauale. Inter oli augustikuus sõlminud Sancheziga ühe hooaja pikkuse laenulepingu.

Antonio Conte juhendatav Milano klubi on alustanud Serie A hooaega edukalt, on võitnud seitsmest mängust kuus ja jääb liidrist Torino Juventusest maha vaid punktiga.