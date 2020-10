Valgevene jalgpallilegend kahetseb Barcelonaga liitumist: ma ei mõista, miks sellise otsuse tegin

Mullu karjääri lõpetanud jalgpallur tegi endale nime Londoni Arsenalis, kuhu ta siirdus 2005. aastal. 2008. aastal pani aga FC Barcelona valgevenelase lauale lepingu, millest Hleb ei suutnud keelduda. Kataloonia hiiu ridades ei suutnud aga mees end põhikoosseisu mängida. Esimesel hooajal sai ta küll 36 kohtumist kirja, ent järgmised kolm aastat veetis ta juba laenul erinevates klubides.

"Aastaid hiljem mõtlen ikka selle peale. Kuni tänase päevani ma ei mõista, mis juhtus ning miks ma sellise otsuse tegin," vahendas Goal.com Hlebi sõnu. "Loomulikult oli Barcelona tol hetkel maailma parim klubi, aga ma olin Arsenalis õnnelik. Mul olid sõbrad, olin rahul peatreeneriga (Arsene Wenger - toim) ja mängisin ühe parima tiimi eest."

"Ma ei mõista tõesti, miks lahkusin," jätkas Hleb, kes võitis Barcelona nimekirja kuuludes nii Hispaania meistritiitli kui Meistrite Liiga. "Võitsin küll tiitleid, aga ma ei saanud nii palju mänguaega kui Arsenalis. See on minu ainus viga, sest tol ajal juhtus minu eraelus ka palju. Alustasin Barcelonas väga närviliselt. See oli minu ainus viga."

Hleb lisas, et Barcelonas põrumine oli puhtalt tema enda süü. "Asi ei olnud selles, et Pep Guardiola (toonane klubi peatreener - toim) poleks mind usaldanud. See on ainult minu enda viga. Arsenalis olin õnnelik. Kui sa oled kuskil õnnelik, siis tuleb sinna jääda."

Lisaks Arsenalile ja Barcelona mängis ta tuntumatest klubidest veel Borissovi BATE-s, Stuttgartis ja Wolfsburgis. Valgevene koondise eest pidas ta 80 mängu, mille jooksul ta lõi kuus väravat.