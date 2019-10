Vaid seitse mängu ametis olnud AC Milani peatreener sai sule sappa

"AC Milan annab teada, et on härra Marco Giampaolo vabastanud esindusmeeskonna treeneri positsioonilt. Klubi on Marcole tänulik tehtud töö eest ning soovib talle edasiseks karjääriks kõike paremat," seisis klubi avalduses.

AC Milan on viie aastaga vallandanud nüüd juba kaheksa treenerit.

Varem Empoli ja Sampdoria klubisid juhendanud Giampaolo suutis 21 võimalikust noppida vaid 9 punkti. Nendes seitsmes mängus lõi Milan vaid kuus väravat. Liigatabelis asutakse 13. kohal, väljalangemistsoon jääb kolme silma kaugusele.

Itaalia meedia teatel nimetatakse täna AC Milani peatreeneriametisse endine Fiorentina ja Milano Interi loots Stefano Pioli, mis aga Milani fännidele sugugi meelepärane ei ole. Twitteris on juba enne mehe palkamist ringlemas hulk postitusi märksõnaga #PioliOut.