Uus pööre: Gareth Bale peab muinasjutulisest palgast edasi unistama

BBC teatab, et Bale'i esindajad pidasid laupäeval hiinlastega läbirääkimisi, kuid Real otsustas lõpuks tehingust taganeda.

Hiinlased olid valmis Bale'ist tegema suurima palgaga jalgpalluri maailmas, kuid nüüd jääb tehing ikkagi katki. Väidetavalt pakuti Bale'ile muinasjutuliselt suurt palka. Walesi koondislane oleks nädalas teenima hakanud 1,1 miljonit eurot.

Tehingu vormistamisele sai saatuslikuks fakt, et hiinlased lootsid mängumehe saada üleminekutasuta. Hiinlased olid valmis maksma Bale'ile reordilist palka, kuid selle kõrval ei soostunud nad Realile midagi maksma.

Bale liitus Realiga 2013. aastal 100 miljoni euro eest ning Madridi klubi juhtkonnas on endiselt inimesi, kes soovivad Bale'i jätkamist meeskonnas. Bale'i tahab rahaks teha klubi peatreener Zinedine Zidane, kes on seda ka avalikult välja öelnud. Väidetavalt just Zidane'i sõnavõtu tõttu lootsid hiinlased Bale'i üleminekutasuta endale saada.

Seega on Bale taas olukorras, kus ta on jäämas Madridi, kuid mänguaega talle seal ei koida.