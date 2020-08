Uus pööre: Barcelona president on valmis ametist lahkuma, et Messi jätkaks klubis

Hispaania meedia avalikustas nädala alguses, et Lionel Messi saatis klubi juhtkonnale faksi, kus teatas, et soovib sel suvel võistkonnast lahkuda. Üheks argentiinlase lahkumissoovi ajendiks peetakse klubi praegust presidenti Bartomeud. Teadupärast ei ole Messil Bartomeuga parim suhe. Väidetavalt on paljud Bartomeuga hästi läbi saavad ajakirjanikud kajastanud paljusid Barcelona probleeme selle nurga alt, et süüdi on Messi, mitte klubi juhtkond, kes on jätnud tiimi värskendamata.

Nüüd teatas hispaanlaste TV3, et Bartomeu on valmis tagasi astuma, et Messi ikkagi võistkonda jääks. Kataloonia raadiojaam RAC1 lisas, et Bartomeu üheks nõudmiseks on, et Messi tunnistaks avalikult, et Bartomeu on tema ainus murekoht klubis ning tema lahkumise korral jätkab jalgpallur võistkonnas.

Samal ajal spekuleeritakse, et tegu võib olla Bartomeu poliitilise käiguga panna kõik pinged ning vastutus Messi õlgadele.

Hispaania väljaande Cuatro Deportesi teatel ei pruugi Bartomeu sammust siiski kasu olla, sest Messi on igal juhul otsustanud võistkonnast lahkuda. Väidetavalt on Messi viimased päevad koguni vältinud Bartomeu kõnesid, sest ta ei kavatse enam oma otsust muuta.

Bartomeu praegune ametiaeg pidi algselt kestma järgmise aasta suveni, kuid loetud päevad tagasi otsustas Barcelona juhtkond pärast juhatuse koosolekut tuua uued presidendivalimised veidi varasemaks. Seega toimuvad presidendivalimised (juhul, kui Bartomeu enneaegselt tagasi ei astu) järgmise aasta märtsis.