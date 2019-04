Uueks Cristiano Ronaldoks tituleeritud Portugali äss: naised saadavad nüüd mulle igasuguseid pilte

19-aastane Felix tutvustas end laiemale avalikkusele eelmisel nädalal, kui ta lõi Euroopa liiga veerandfinaali avamängus Frankfurti Eintrachti võrku kolm palli. Sel hooajal on ta 36 kohtumisega löönud kõikide sarjade peale 15 väravat.

Portugali meedia teatel on noormehe vastu eelkõige nüüd huvi üles näitamas Torino Juventus, Manchester United ja Manchester City. Juventus olevat valmis lauale laduma isegi üle 100 miljoni euro ning sellise summa kogumiseks võidakse maha müüa ka Paulo Dybala.

Mänguoskuste poolest uueks Cristiano Ronaldoks tituleeritud Felix rääkis enda kasvavast populaarsusest ka Portugali meediale.

„Viimase aja head mängud on mind ka naiste rindel palju aidanud. Naised saadavad sotsiaalmeedias mulle tihti endast pilte. Mõni on end ka alasti võtnud,“ rääkis Felix. „Arvan, et olen püsiva tüdruksõbra leidmiseks siiski veel liiga noor. Kõige jaoks on oma aeg.“