Uskumatu apsakas: Tottenham avastas euromängu eel, et Skopje staadioni väravad olid vale suurusega

"Enne mängu oli naljakas olukord, sest meie väravavahid (Joe Hart ja Hugo Lloris) ütlesid mulle soojenduse ajal, et väravad on liiga väikesed," rääkis Mourinho pressikonverentsil.

"Läksin ka ise vaatama ja muidugi oli see liiga väike. Ma pole küll väravavaht, kuid tean jalgpalli poisikesest peale ja kui ma seal seisin ja käed üles sirutasin, sain kohe aru, et midagi on valesti," jätkas portugallane.

UEFA delegaadid mõõtsid seejärel värava üle ning see oligi nõutust 5 sentimeetrit madalam. Mõistagi vahetati väravad välja.

Shkendija meeskonda pettuses ei kahtlustata, sest Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes asunud staadion ei olnud nende koduväljak. Shkendija enda areenil ei lubatud mängida, sest see ei vasta UEFA nõuetele.

Tottenham võitis eile Erik Lamela, Son Heung-mini ja Harry Kane`i väravatest Shkendija 3:1 ja pääses play-offi mängule, kus kohtutakse Haifa Maccabiga.