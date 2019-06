USA miljardär ostis Itaalia jalgpalliklubi

"Ma olen alati olnud Itaalia jalgpalli suur fänn ning mul on raske leida sõnu, et kirjeldada seda rõõmu, et saan aidata sellist legendaarset klubi nagu Fiorentinat tema ajaloo järgmise peatüki kirjutamisel," teatas Itaalia juurtega Commisso Fiorentina kodulehekülje vahendusel.

"Firenze on kogu maailmas tuntud kui linn, mis esindab Itaalia parimat kultuuri," jätkas miljardär, kellele kuulub ka USA vutiklubi New York Cosmos.

81 hooaega Itaalia kõrgliigas mänginud Fiorentina lõpetas tänavuse hooaja 16. kohal.