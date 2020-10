Ulmeline statistika: Robert Lewandowski on viimase 100 mänguga löönud 102 väravat

Bayern otsustas mängu saatuse avapoolajaga, mis võideti 3:0. Ühe värava sai kirja Thomas Müller, kahe eest hoolitses Robert Lewandowski. Teise poolaja alguses sahistas ka Müller teist korda võrku, võõrustajate auvärava lõi loetud minutid hiljem Ritsu Doan.

Hiilgavas hoos Lewandowski on tänavusel hooajal löönud kuue mänguga seitse väravat ja andnud kaaslastele neli väravasöötu. Üldse on poolakas viimase 100 mänguga Bayerni eest saanud kirja ulmelised 102 väravat. Heas hoos on ka Müller, kellel on seitsme mänguga kirjas viis väravat ja neli söötu.

Bayern asub Bundesligas üheksa punktiga teisel kohal. Sama palju punkte on koos ka Dortmundi Borussial, kui eile oldi 1:0 parem Hoffenheimist. Liider on ühe silma enam kogunud RB Leipzig.

