Üllatusnimi! Kes on parim, kelle vastu Griezmann platsil mänginud?

Kui tavaliselt kiidetakse sellistes küsitlustes palju kulda ja karda võitnud Lionel Messit ja Cristiano Ronaldot, siis Griezmann tõi esile mängija, kes pole veel päevagi pallinud üheski Euroopa viiest tippliigast, kirjutab Soccernet.ee.

Peagi see iluviga siiski paraneb, sest Griezmanni väljavalituks osutus 21-aastane Amsterdami Ajaxi poolkaitsja Frenkie de Jong, kes suvel Barcelonaga liitub. "Ma proovisin talle kogu aeg surve peale panna, aga see ei õnnestunud mul kordagi," vastas prantslane Oh My Goal saates esitatud küsimusele.

Parimaks jalgpalluriks, kellega tal endal on õnnestunud koos mängida, valis Griezmann aga Diego Costa.

