Üllatav üleminek: Manchester Unitedi kaitsja on siirdumas AS Romasse

Raul Ojassaar reporter RUS

Chris Smalling (vasakul) Foto: Dave Thompson, EMPICS Sport/Scanpix

Üleminekuakna lõpp suurtes Euroopa liigades on kaasa toomas mitmeid huvitavaid klubivahetusi. Ühena sellistest on Manchester United saatmas oma keskkaitsjat Chris Smallingut laenule AS Roma ridadesse.