Ülikallid brändijalgpallurid toovad tulu, kuid ei garanteeri enam edu

Sel suvel on jalgpallimaailmas käimas kaks suurt saagat. Kõik tahavad teada, mis saab Neymarist ning Paul Pogbast. Esimene soovib lahkuda PSG-st, teine teeks hea meelega sääred Manchester Unitedist. Mõlemale mehele on olemas isegi võimalikud kosilased, kuid olukord on tunduvalt segasem. Asjaosaliste ja olukorra erinevate tahkude kirjusus võtab silme eest virvendama.

Pogbast sai maailma kõige kallim jalgpallur 2016. aasta suvel. Manchester United maksis tema eest Torino Juventusele 105 miljonit eurot. Aasta hiljem lõi Neymar selle margi üle. PSG ladus FC Barcelonale brasiillase eest lauale 222 miljonit eurot. Nii United kui ka PSG lootsid, et megastaarid aitavad nad ihaldusväärsete tiitliteni. Lisaks loodeti ka majanduslikku edu. Kui teine aspekt on täitunud, siis esimene mitte.