ÜLEVAADE | Saksamaal lõhnab võimuvahetuse järele, kas Klavani ja Cagliari edulugu saab unistuste lõpu?

Komeedina on aga tippu tõusnud Ragnar Klavani leivaisa Cagliari. Esimesed kaks kohtumist kaotanud, aga seejärel 13 mängu kaotust vältinud Sardiinia klubi on saapamaal kerkinud esikuuikusse. Vahepeal hoiti koguni neljandat kohta, aga kaks järjestikust allajäämist on meeskonna langetanud kuuendaks. Meistrite Liiga koht on vaid kuue punkti kaugusel.

Oma roll edus on ka eestlasel, kellest on saanud klubi kaitse tõeline tugitala. Klavan on tänavu saanud kirja juba 14 kohtumist. Kusjuures eelmisel hooajal käis Klavan kogu aasta peale platsil 15-s matšis.