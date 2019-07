Üleminekusaaga jätkub: Bale'i agent süüdistas Zidane'i häbematus sõnavõtus

Nimelt teatas Zidane täna hommikul, et loodab näha Bale'i peagi uues klubis. "Me loodame, et ta lahkub, sest see oleks kõigile parim lahendus. Töötame tema ülemineku nimel teise tiimi."

"Mul pole isiklikult tema vastu midagi, aga tuleb aeg, kus tuleb teha, mis on vaja," põhjendas prantslane oma seisukohta. "Me peame meeskonnana muutuma. Bale'i lahkumine on nii minu kui ka tema otsus, sest ta teab praegust olukorda."

"Zidane'i käitumine on häbematu," oli Barnetti kommentaar prantslase sõnavõtule. "Bale on andnud klubi heaks niivõrd palju. Kui Gareth tõesti lahkub, siis see on tema enda parimates huvides ja mitte sellepärast, et Zidane oleks sundinud teda."

30-aastane Bale liitus Realiga 2013. aastal ning on aidanud meeskonna nelja Meistrite Liiga ja ühe Hispaania liiga tiitlini ning ühe Hispaania karikani.