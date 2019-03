Ühe Ajaxi supertalendi endale napsanud FC Barcelona tahab ligemale 100 miljoni eest teist ka

Aina enam aga kirjutatakse, et Barcelonasse siirdub ka teine Amsterdami Ajaxi suur staar. 19-aastane Matthijs de Ligt on kerkinud juba Ajaxi kapteniks ning keskkaitsjat tahavad endale sisuliselt kõik Euroopa suurklubid.

Suurimaks soosikuks noormehe allkirjale on kerkimas aga just Barcelona, kes otsib meest, kes võiks pikas plaanis olla Gerard Pique asendajaks. De Ligti vastu on lisaks suurt huvi tundmas ka Müncheni Bayern ja PSG.

Hispaania ajalehe Sport teatel kohtus Barcelona president Josep Maria Bartomeu teisipäeval Ajaxi tegevjuhi Edwin van der Sar'iga. Van der Sar olevat andnud katalaanidele teada, et nemad tehingule kätt ette ei pane ja kõik on noore keskkaitsja enda otsustada. Hispaania ajalehe teatel on de Ligt ise ka kõige rohkem huvitatud Barcelonaga liitumisest. Seda ka põhjusel, et tema praegune tiimikaaslane on suvel sinna teel. Kuigi van der Sar sõnas, et tehingule kätt ette ei panda, siis suurt üleminekusummat soovitakse sellegipoolest. Väidetavalt küsitakse noormehe eest 85-90 miljonit eurot.