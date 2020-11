UEFA tahab käega mängu reeglit muuta: pole häbiasi tunnistada, et asi ei tööta

UEFA presidendi Alexander Ceferini arvates peaks muutma reeglit, mille kohaselt tuleb kohtunikel ka tahtmatu käega mängu eest meeskonda karistada.

"Tihti juhtub, et pall puutub kogemata mängija kätt. Selliseid olukordi ei saa vältida ja neid ei tohiks karistada," leiab Ceferin.

"Selle reegli range järgimine on viinud paljude ebaõiglaste otsusteni, millele jalgpallikogukond on reageerinud järjest suurema pettumusega."

Euroopa jalgpallijuht lisas, et FIFA ei peaks häbenema, et neil tuleb oma eelmise aasta reeglimuudatus üle vaadata. "Ei ole häbiasi tunnistada, et mõni muudatus, mis võeti vastu heas usu, tegelikkuses ei tööta."