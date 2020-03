UEFA president soovitab tippliigadel valmistuda kõige mustemaks stsenaariumiks

"Kui me ei suuda mängudega uuesti algust teha, läheb hooaeg ilmselt kaotsi," rääkis Ceferin Itaalia ajalehele La Repubblica.

"Meil on plaan A, B ja C, milleks on hooaja taaskäivitamine mai keskel, juunis ja juuni lõpus. Variant on jätkata ka järgmise hooaja alguses ning lükata uue hooaja algus edasi. Vaatame, milline variant klubidele ja liigadele paremini sobib."

Sloveenlane lisas, et ta pole isiklikult just kõige suurem tühjade tribüünide fänn, aga kui eriolukorra meetmeid veidikenegi leevendatakse, võib see olla ainus variant hooaegade lõpuni pidamiseks.

"Mul on raske ette kujutada, et kõik mängud kinniste uste taga toimuvad, aga me ei tea veel, millal me üldse jätkata saame, olgu siis pealtvaatajateta või ilma," jätkas ta. "Kui muud alternatiivi pole, oleks parem meistrivõistlused üldse lõpetada."

Hooaja prügikasti viskamine valmistaks kahtlemata kõige rohkem tuska Liverpoolile ja Pariisi Saint-Germainile, kes juhivad oma koduseid liigasid vastavalt 25 ja 12 punktiga.

Meistrite liigas on veerandfinaalipääsu taganud PSG, Leipzig, Atalanta ja Madridi Atletico. Neli veerandfinaali kohta jäi enne koroonakriisi välja jagamata.