UEFA president kritiseeris teravalt Euroopa rikkaid klubisid

"Meil on Euroopas klubisid, kellel on 150-200 mängijaga lepingud. Mida see tähendab? Kui te olete teistest rikkamad, et siis ostate kõik head jalgpallurid kokku, kuid nad ei mängi. Te ei kasuta ju neid ja lihtsalt nõrgendate teisi meeskondi," sõnas Čeferin ajalehele Daily Mail.

Sloveenlasest jalgpallijuhi arvates on vaja selged reeglid paika panna, kui palju võib klubides olla mängijaid ja kui palju neist võib välja laenata.



"Ma saan aru, kui antakse laenule 19-aastane mängija, kes ei ole veel piisavalt kõrgel tasemel, kuid need klubid laenavad ju välja ka 30-35 aasta vanuseid mängijaid. See on selge probleem jalgpallis. Me peame selle lahendama,” lisas Čeferin.

President kaitses ühtlasi UEFA poolt kaks aastat tagasi tehtud otsust viia tänavune Euroopa liiga finaalmäng Bakuusse.



"Kui keegi küsib minult, miks Chelsea ja Arsenal pidid Bakuus mängima, siis ma vastan, et seetõttu, et seal elavad inimesed. Kui kaks Aserbaidžaani klubi pidanuks mängima Londonis, poleks keegi kurtnud. Nad oleks tulnud ja mänginud. Me otsustasime, et viime finaali Bakuusse, sest neil on 70 000 pealtvaatajat mahutav kaasaegne staadion. Minu teada on Inglismaal vaid üks staadion sellest suurem," sõnas Čeferin. "Me peame jalgpalli arendama kõikjal Euroopas, mitte ainult Inglismaal ja Saksamaal."