UEFA juhised Euroopa suurtele liigadele: kui mängudega juunis ei jätkata, võite eurokohad välja mängida play-off'is

Euroopa jalgpalliliit tahab, et Inglise, Itaalia, Saksa, Hispaania ja Prantsusmaa liigad saaksid uuesti hoo sisse juunis ja lõppeksid hiljemalt 3. augustil. Kui juunis pole võimalik mängudega jätkata, soovitab UEFA lõppkohtade ja eurosarjadesse pääsejate selgitamiseks kasutusele võtta play-off formaat.

UEFA lubab hooajad enneaegselt lõpetada vaid juhul, kui vastavas riigis ei tohi suvi läbi spordivõistlusi pidada või kui hooaja jätkamine seab ohtu liiga või klubide finantsilise stabiilsuse.

Veel on UEFA pakkunud liigadele välja, et kui klubidel on praeguseks peetud erinev arv mänge, võivad nad hooajad lõppenuks kuulutada ja tabelid lukku lüüa keskmiste punktisaakide (punktid mängu kohta) põhjal.

Selline stsenaarium muudaks pisut Premier League'i tabelit, kus viimasele Euroopa liiga kohale tõuseks muidu seitsmendat kohta hoidev Sheffield United. Saksamaa Bundesligat see nii väga ei mõjutaks, sest tabeli ülemise otsa klubid on juba võrdselt mänge pidanud. Punktide ümber arvestamine keskmise järgi ei muudaks ka Itaalia Serie A üldjärjestust.

Teisipäeval tegi UEFA plaani Meistrite liiga hooaja lõpetamiseks. Plaani kohaselt alustatakse pooleli jäänud kaheksandikfinaalidega 7. augustil ning finaal toimuks Istanbulis 29. augustil. See nõuaks, et mängud toimuksid iga kolme päeva tagant.

