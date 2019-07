Tüli Madridi Realis: Perez tahab turunduslikel eesmärkidel Neymari, Zidane ajab sõrad vastu

Sel suvel on avalikult räägitud, et Neymar soovib PSG-st lahkuda. Seni on eelkõige mainitud, et ta on naasmas FC Barcelonasse, kuid seal on mitmeid takistusi. Esiteks ei ole Barcelonal koheselt võtta nõutavat üleminekusummat ning teiseks on Neymar ja Barcelona pidamas kohtulahinguid omaaegsete lojaalsusboonuste pärast.

Sporti teatel soovibki Perez olukorda ära kasutada ning brasiillase Reali tuua. Pereze huvi on puhtalt majanduslik. Cristiano Ronaldo Torino Juventusesse siirdumise järel on Madridis majanduslik tühimik ja Pereze arvates suudaks just Neymar seda täita.

Vastavalt The Instagram Sport Rich List For 2019 andmetele teenib Neymar ühe postituse pealt veidike üle 600 000 euro. Ronaldo saab samas 800 000 eurot, kuid Neymar jääbki alla ainult portugallasele.

Kui Neymar aitaks taas promoda Reali brändi, siis Madridi klubi peatreener Zinedine Zidane ei soovi brasiillast oma meeskonda. Zidane tahab tiimi ehitada paljuski Eden Hazardi ümber. Lisaks tahab ta ikkagi keskväljale Manchester Unitedi ässa Paul Pogbat.