Tugevasse Ukraina kõrgliigasse siirdunud Joonas Tamm tundis võidurõõmu

Tamm tegi vasakpoolse keskkaitsjana kaasa kogu kohtumise ning oli seejuures Desna rivistuses ainus välismaalane. Esimeses talvepausile järgnenud liigamängus oli Desna 0:1 kaotanud Donetski Šahtarile.

Turniiritabelis on Desna 36 punktiga neljandal positsioonil. Mariupol on 22-ga seitsmes. Tabeliliidriks on Šahtar 53-ga.

Standings provided by Sofascore LiveScore