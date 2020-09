Tsirkus jätkub: Barcelonast lahti lastud peatreener andis klubi kohtusse, uus loots ei tohi võistkonda veel ametlikult juhendada

Barcelona tõi Setieni klubi uueks lootsiks tänavu jaanuaris. Kogenud hispaanlane ei suutnud aga klubis loodetud muutust tuua ning tänavune hooaeg lõppes Kataloonia hiiu jaoks tiitliteta. Viimaseks piisaks karikas oli 14. augustil Meistrite Liiga veerandfinaalis saadud 2:8 kaotus Müncheni Bayernile. Kolm päeva hiljem teatas klubi sotsiaalmeedias, et Setien on vallandatud.

Hispaanlane sai aga ametliku faksi klubilt enda vallandamise osas alles 16. septembril. Nüüd on Setien koos enda kolme abitreeneriga otsustanud klubi vastu kohtusse minna.

"Pärast Barcelona juhatuse kuu pikkust vaikimist ja meie mitmeid palveid saabus alles neljapäeval ametlik faks, et meid on vallandatud. Barcelona käitumine näitab kindlat kavatsust mitte käituda vastavalt lepingus olevatele tingimustele," teatas Setien avalduses. Setieni sõnul polnud neile saadetud teates ühtegi sõna juttu kompensatsioonist, mille nad peaksid kontrahti enneaegse lõpetamise puhul saama. Kuna mehe leping Barcelonaga peaks kehtima ametlikult 2022. aasta suveni, loodab hispaanlane nüüd kohtu kaudu kätte saada 4 miljonit eurot, mis on tema hooaja palgaks.

"Nendel põhjustel oleme sunnitud andma asja advokaatide kätesse. Oleme seda teinud, et meie õigused säiliksid ning saaksime seda, millega Barcelona algselt nõustus," lisas Setien.

Ühtlasi kirjutab Hispaania meedia, et kuna Barcelona pole suutnud ametlikult veel Setieniga lepingut lõpendada, ei saa klubi uus loots Ronald Koeman võistkonda ametlikes mängudes veel juhendada ning peab seega matše tribüünilt jälgima. Endine Hollandi koondise peatreener on küll kahes mängus juba Barcelonat juhendanud, kuid tegu oli sõpruskohtumistega.

Uus hooaeg algab Kataloonia hiiu jaoks 27. septembril, kui Hispaania kõrgliiga avavoorus võõrustatakse Villareali. Kui klubi vahepealse aja jooksul Setieniga lepingu lõpetamise osas kokkuleppele ei jõua, peab uus peatreener Koeman mängu tribüünilt vaatama.

Alles hiljuti terendas Barcelonal üks kohtutee ees, kui vaidlus käis Lionel Messiga seoses viimase üleminekutasu osas. Mäletatavasti soovis argentiinlane oma kauaaegsest koduklubist lahkuda, aga Barcelona nõudis kosilastelt 700 miljoni euro suurust üleminekutasu. Messi ei soovinud Barcelona vastu kohtusse minna ning jätkab nüüd vähemalt ühe hooajal veel nende ridades.