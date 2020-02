Tõsine löök: FC Barcelona kaotas hooaja lõpuni juba teise ründetähe

"Teisipäeval tehtud uuring Ousmane Dembele jalale näitas, et tal on reielihase kõõluse täielik rebend. Järgnevate tundide jooksul otsustatakse, milline ravi kasutusele võtta," seisab Barcelona klubi teates.

22-aastane Dembele on ka varem reielihase traumaga hädas olnud ning on tänavu saanud La Ligas pidada vaid 22 mängu. Uue vigastuse tõttu on tema tänavune hooaeg juba lõppenud.

Barcelonal oli juba varem pikaks ajaks vigastusega väljas Luis Suarez.

Dembele trauma on tõsine löök ka Prantsusmaa koondise jaoks, kes alustab suvist EMi finaalturniiri 16. juunil mänguga Saksamaa vastu.