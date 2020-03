Tõeliselt tuline andmine: Cagliari ja AS Roma lõid kokku seitse väravat

Cagliari asus kohtumist juhtima 28. minutil, kui värava sai kirja Joao Pedro. Seejärel algas kogenud horvaadi Nikola Kalinici pidu. Kalinici 29. ja 41. minuti väravad viisid juba Roma juhtima.

64. minutil suurendas Justin Kluivert külaliste eduseisu 3:1 peale. 75. minutil suutis Gaston Pereiro vähendada Cagliari kaotusseisu. AS Roma vastas aga kiiresti. 81. minutil suurendas Aleksandar Kolarov pealinna tiimi eduseisu 4:2 peale. Cagliari pingutas lõpuni ning 89. minutil teeniti penalti. Lööma läks Joao Pedro. Penaltit ei suutnud ta võrku lüüa, kuid tagasi põrganud palli juures oli brasiillane esimesena kohal ja sellega vormistati ka lõppseis 3:4.

Cagliari on nüüd Serie A-s võiduta koguni 11 kohtumist järjest. Lõpuvile järel tuli mängijatel astuda klubi fännide ette ja kuulata ära nende pahameele argumendid.

Cagliari ridades tegi kõik 90 minutit kaasa ka Ragnar Klavan.

Turniiritabelis on Cagliari 32 punktiga 11. kohal. AS Roma on 45-ga viies.

Standings provided by Sofascore LiveScore