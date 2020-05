Tipptreener ei usu, et Messi ja Ronaldo suudaks edukalt koos mängida

Simeone leiab, et tema kaasmaalased Messi ja Maradona saaksid samas ründeliinis hakkama, kuid Ronaldo jaoks ta seal kohta ei näe.

"Nad kõik on erinevad. Esimene neist (Messi) on väravate löömise masin. Viimastel aastatel olen seda omal nahal pidevalt tunda saanud. Teine neist (Maradona) on Argentina jalgpalli nägu. Täna näib, et Messi on küpsem ja ta täidab seda kohta. Nemad võinuksid koos mängida," arutles Simeone.

"Cristiano (Ronaldo) juurde lisamine on keerulisem. Sel juhul hakkavad augud tekkima. Ma olen alati öelnud: kui üks mängija ei jookse, on kõik korras, kui kaks, on keeruline, kui aga kolm ei jookse, on võimatu mängida," lisas Simeone.