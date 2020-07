Tiimikaaslane Gareth Bale'ist: praegune olukord ei rahulda kedagi

31-aastast waleslast on juba pikalt seostatud Realist lahkumisega. Mullu suvel oligi Bale lähedal klubivahetusele, kui talle oli tulusa pakkumise teinud Hiina võistkond Jiangsu Suning. Lõpuks pani Real aga üleminekule käe ette ning Bale jäi Hispaaniasse.

Kuigi waleslane jäeti klubisse, pole ta peatreeneri Zinedine Zidane'i käe all end põhitegijaks enam mänginud. Äsja lõppenud Hispaania kõrgliiga hooajal sai Bale platsile ainult 16 kohtumises. Viimastes voorudes jäi Bale rohkem silma juba väljaku ääres lollitamisega.

"Olukord on kõigi jaoks mitterahuldav," rääkis kogenud Toni Kroos podcastis Lauschangriff. "Kindlasti ei toodud Bale'i võistkonda selleks, et ta mängiks nii vähe nagu ta praegu seda teeb. Ma usun, et tahtis eelmisel suvel lahkuda ja klubi ütles alguses "jah", kuid pärast otsustas ümber. Ma ei tea, kas ta on veel veidi vihane sellepärast. See on keeruline teema."

Rahvusvahelises meedias on palju kirjutatud, et Bale on tekitanud probleeme ka riietusruumis. Kroos sõnas, et see tõele ei vasta. "Kindlasti pole asi nii ekstreemne, nagu välja tahetakse paista. Kõik on võistkonnas hästi. Olen teda teadnud kuus aastat ning oleme võitnud koos suuri tiitleid," tõdes sakslane.