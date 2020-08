The Guardian: FC Barcelona leidis uue peatreeneri

Koeman lahkub lähiajal Hollandi jalgpallikoondise peatreeneri ametikohalt ning asub alates uuest hooajast FC Barcelonat juhendama.

Kataloonia suurklubi on otsustanud vallandada vaid seitse kuud ametis olnud Quique Setieni, sest Barcelona ei suutnud tänavu Hispaania meistriliigat võita ja meeskond sai eelmisel nädalal Meistrite liiga veerandfinaalis häbistava 2:8 kaotuse Müncheni Bayernilt.

Barcelona tahtis Koemanit palgata juba tänavu jaanuaris pärast Ernesto Valverde vallandamist, kuid siis lükkas hollandlane pakkumise tagasi, sest ootas suvist jalgpalli EM-finaalturniiri. Koroonakriisi tõttu lükati see tiitlivõistlus aga järgmisse aastasse.

The Guardiani andmetel oli Barcelona presidendi Josep Maria Bartomeu esimeseks valikuks hoopis endine Espanyoli ja Tottenhami boss Mauricio Pochettino, kuid mitmed klubi juhatuse liikmed olid argentiinlase palkamise vastu, sest Pochettino on varem korra väitnud, et läheb "pigem farmi pidama, kui asub Espanyoli suurima rivaali Barcelona peatreeneriks."

57-aastane Koeman on varem töötanud Barcelona abitreenerina (aastatel 1998-2000) ning juhendanud peatreenerina Vitesset, Amsterdami Ajaxit, Lissaboni Benficat, PSV Eindhovenit, Valenciat, AZ Alkmaari, Feyenoordi, Southamptonit ja Evertoni.