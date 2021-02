Teisipäeval Müncheni Bayerni ridades ajalugu teinud noor vutimees keeras Inglismaale selja

Bayern võitis kohtumise 4:1. Musiala lõi võõrsil peetud matšis sakslaste teise värava. Noore poolkaitsja vanuseks tabamuse kirja saamise ajal oli 17 aastat ja 363 päeva ehk temast sai Bayerni läbi aegade noorim väravalööja Meistrite liigas.

Samal ajal on käinud suur duell Musiala tuleviku üle. Nimelt soovisid nii Inglismaa kui ka Saksamaa noormeest näha enda ridades. Saksamaa U16 koondises on ta pidanud kaks kohtumist. Erinevates Inglismaa noortekoondistes on ta kirja saanud aga koguni 22 matši.

Musiala sündis Saksamaal Stuttgartis sakslannast ema ning nigeerlasest-inglasest isa perre. Üsna noores eas kolis Musiala aga koos emaga Inglismaale. Saksamaale jõudis ta tagasi teismelisena. Lisaks Saksamaale ja Inglismaale võiks ta esindada veel ka Nigeeriat.

Kolmapäeval tegi Musiala aga tuleviku osas tähtsa otsuse ning avaldas, et täiskasvanute konkurentsis tahab ta esindama hakata Saksamaa koondist. Aasta alguses sai Musiala kokku ka Saksamaa A-koondise peatreeneri Joachim Löwiga. Väidetavalt saab Musiala koondisekutse juba järgmisteks sakslaste koondisemängudeks.

„Mõtlesin selle küsimuse peale pikalt. Ajapikku tekkis mul tunne, et õigem oleks mängida Saksamaa eest. Tahan mängida riigi eest, kus ma sündisin. See ei olnud minu jaoks lihtne otsus,“ sõnas Musiala The Athleticule.