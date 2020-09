TÄNA OTSEBLOGI | Mida suudab koroonast räsitud Nõmme Kalju Sloveenia klubi vastu?

Kalju ja Mura pidid algselt vastamisi minema 27. augustil Tallinnas, kuid mõlemas meeskonnas avastati mängu eel koroonaviirusesse nakatunu ning Terviseamet ei andnud mängu korraldamiseks loa. UEFA otsustas seejärel kolida kohtumise Budapesti.

Teatavasti paisus Nõmme Kalju koroonakolle aga vahepealse aja jooksul 15 inimeseni, mis tähendab, et tunamullune Eesti meister läheb euromängule vastu suuresti duubelmeeskonna liikmetega.

"Põhikoosseisu jagu mängijaid jäid ikkagi lennukist maha. Ungarisse sõitis pigem B-koosseis," rääkis Kalju president Kuno Tehva kolmapäeval Delfile. Tema sõnul lendas Ungarisse lõpuks 19-20 mängijat. "Kõik, kes läksid, on absoluutselt mitu korda läbi testitud ja karantiiniaja möödudes terveks tunnistatud. Ühtegi veerand, ega poolriski kuuluvat jalgpallurit pole."

Nõmme Kalju pidas eile õhtul Ungaris esimese ühistreeningu pärast kahe nädala pikkust pausi. "Keeruline olukord, sest läheme euromängule nii, et pole kaks nädalat trenni teinud. Võitlusvaimu on praegu rohkem kui veel," jäi Tehva siiski positiivseks. "Rääkisin treeneritega ja sellist nooti, et mäng on ette kaotatud, küll pole. On olemas ideed, kuidas mängu ka selle koosseisuga võita."

Kui Eesti klubi pidi maadlema koroonakriisiga, siis Mura jaoks läks olukord paremini. NŠ mura teatas teisipäeval Twitteris, et kõik nende klubile tehtud 51 koroonatesti osutusid negatiivseteks ja meeskond lendab täies koosseisus mängupaika.

Kalju ja Mura vahelises kohtumises pannakse pall Eesti aja järgi mängu kell 20.30. Delfi kajastab kohtumist otseblogi kaudu.

EUROOPA LIIGA: NÕMME KALJU - NŠ MURA