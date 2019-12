TÄNA | El Clasico: Barcelona võõrustab suurduellis Madridi Reali

Barcelona ja Real lähevad seekordsele kohtumise vastu võrdses seisus. Turniiritabelis on mõlemal kirjas 35 punkti ning sellega jagatakse esimest ja teist kohta. Väravate vahe on Barcelonal kahe võrra parem.

Kui Barcelonal on mitu meest stabiilselt skoori teinud, siis Realil on seis veidi keerulisem. Karim Benzema teeb küll kohalikus meistrisarjas tegusid, aga liiga suurt tuge tiimikaaslastelt ta saanud pole. Meeskonnasiseselt on väravalööjate edetabelis teisel kohal keskkaitsja Sergio Ramos, kes võrku sahistanud kolmel korral. Reali teine ründestaar Gareth Bale on aga tänavu platsile pääsenud kõrgliigas üheksas kohtumises ning tema arvel on vaid kaks tabamust.

Kui Barcelona nimekaim suvine täiendus Griezmann on hooajale teinud võrdlemisi eduka alguse, siis Reali suvise kalleima ostu Eden Hazardi kohanemine uues keskkonnas on läinud üle kivide ja kändude. 100 miljoni euro (summa võib kerkida ligi 150 miljonini) eest Londoni Chelseast soetatud mängumees saabus Madridi aga ülekaalus ja oma debüüdi tegi mees alles septembri keskel.

Hiljuti tabas belglast veel üks tagasilöök, kui Hazard vigastas Meistrite Liiga kohtumises PSG vastu pahkluud ning ei saa seega El Clasicost osa võtta. Peale belglasest tähe peavad Reali poolelt veel kolmapäevast matši tribüünidelt vaatama Marco Asensio, Marcelo ja James Rodriguez.

Barcelona eest ei saa kaasa teha prantslasest ääreründaja Ousmane Dembele, kes on pidamas järjekordset vigastuspausi.