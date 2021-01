Tallinnaski mänginud Bundesliga ründaja tõmbas endale illegaalsel peol osalemisega jama kaela

Just nii leebelt on Bundesliga klubi Embolo vägitükki kommenteerinud oma ametlikus pressiteates. Maailma kõmumeedia on jalgpalluri väikest möödalaskmist kirjeldanud aga oluliselt värvikamalt.

Šveitsi ajalehe Blick pealkiri kõlas näiteks: "Embolo pidutses koos 15 poolalasti naisega"

Saksa lehe Bild andmetel külastas kõnealust pidu õhtu jooksul kokku 23 inimest. Esseni lähedal Baldeneysees Cafe Extrablatt kohvikus toimunud üritusest häiritud naabrid kutsusid politsei laupäeva varahommikul kell 2.30. Korrakaitsjate saabudes olid aknad kaetud punaste kardinatega, kohvikus suitsesid vesipiibud ning peolised tarvitasid alkoholi.

Peol olevat viibinud 15 napis rõivastuses naist ja 8 meest. Maskidest ja sotsiaalsest distantseerumisest polevat haisugi olnud.

Mõned tunnid varem oli Embolo osalenud Borussia 2:2 viigimängus Stuttgarti vastu. Karistuseks jäeti ründaja tänasest mängust Bremeni Werderi vastu koosseisust välja. Treeningule lubatakse meest tagasi, kui ta annab negatiivse koroonaproovi.

Embolo klubi pressiteates sõna ei võta, kuid ütleb oma esmaspäeva õhtul Instagrami postitatud avalduses, et sõitis pärast mängu Stuttgartiga sõbraga Essenisse, et vaadata seal ülikooli korvpalli.

"See oli sel päeval ja ajal viga. See oli minust rumal ning ma vabandan oma tiimikaaslaste, klubi ja fännide ees. Kuid see, et ma peol osalesin, pole tõsi. See on valetõlgendus. Korter, kus ma olin, asus selle peokoha vahetus läheduses. Politsei leidis mu korterist ja pani kirja mu andmed. Kordan: ma poleks tohtinud seal olla, see oli viga ning kahjuks ei saa ma homme Bremeni vastu mängida ning mul on väga kahju," ütles Embolo.

RTL.de teatel kinnitas aga politsei Embolo viibimist illegaalsel peol.

Kamerunis Yaoundés sündinud Embolo mängib Saksamaa kõrgliigas alates 2016. aastast, kui ta FC Baselist 20 miljoni euro eest FC Schalke 04 klubisse osteti. 2019. aasta juulis soetas Mönchengladbachi Borussi tema mängijaõigused 11 miljoni euroga. Šveitsi koondises om tal kirjas 38 mängu ja 4 väravat.

2015. aasta 12. oktoobril mängis ta 45 minutit ka Eesti vastu. Tegu oli 2016. aasta EM-i valikmänguga, mille Eesti kaotas Ragnar Klavani neljanda üleminuti omaväravast 0:1.