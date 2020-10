Taas raskustes olnud Madridi Real sai hooaja teise võidu

Kohtumise ainus värav sündis 65. minutil, Reali poolt oli täpne Vinicius Junior.

Reali tabeliseis on korralik, kolme mänguga on teenitud seitse punkti. Sellest enamat pole suutnud ükski klubi. Ent kõik kohtumised on kulgenud keeruliselt: alustuseks tehti 0:0 viik Real Sociedadiga, siis alistati tänu lõpuminutile penaltile 3:2 Real Betis ja eile oldi kõige napimalt üle Valladolidist.

Teine Madridi suurklubi Atletico tegi võõrsil 0:0 viigi Huescaga. Äsjane suurost Luis Suarez mängis 62 minutit.

Hispaania liiga tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore