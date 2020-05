Taani jalgpallitäht elab Interi treeningkeskues ja hoiab end vormis maa-aluses parklas ringi joostes

"Ma mõtlesin rääkida Romelu Lukaku ja Ashley Youngiga, aga neil on juba endal perekonnad, kelle eest hoolitseda ning 14 päeva kellegi diivanil magada oleks liiga pikk aeg. Selle asemel peatun ma klubi treeningkeskuses koos koka ja viie meeskonna töötajaga, kes end pere säästmise huvides siia karantiini panid," rääkis Eriksen The Sun'ile.

Eriksen avaldas, et ta jäi hiljuti ka politsei pihtide vahele, sest oli käinud supermarketis. "Politsei peatas mind ja ma pidin oma halvas itaalia keeles selgitama, mida ma teen, kuhu ma lähen ja miks ma majast väljas olen," ütles ta.

"Mul pole kunagi nii palju vaba aega olnud ja ma ei saa isegi korralikult šoppamas käia. Me ei saa nuriseda, sest paljudel teistel on veel raskem, aga see on hoopis teistsugune elu, kui see, millega me harjunud oleme."

Interi mängijad treenivad praegu individuaalselt klubi treeningplaanide järgi. "Ma olen klubi maa-aluses parklas ringi jooksnud ja arvutanud välja, et ma saan joosta 35 meetrit, pöörata ümber ja 35 meetrit tagasi joosta. Ma pole seitse nädalat palli puutunud. See on mu elus pikim jalgpallita veedetud aeg ning ma hakkan seda juba tõsiselt igatsema," lisas taanlane.