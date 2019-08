Suvel 70 miljoni eest Realiga liitunud ründaja lükkas kuulujutud lahkumisest ümber: Zidane usub minusse

Kaspar Ruus RUS 1

Luka Jovic Foto: Fotografo01 / IPA

Möödunud nädalal hakkasid rahvusvahelises meedias levima jutud, et suvel 70 miljoni euro eest soetatud ründaja Luka Jovic on juba hooaja eel klubist lahkumas. Nüüd lükkas mängumees need jutud ümber.