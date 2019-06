Suurpuhastus ees? Realist võib lahkuda koguni 13 mängijat

Real on juba sel suvel peaaegu 200 miljonit eurot kulutanud, kui 60 miljoni eest soetati Frankfurdi Eintrachti ründaja Luka Jovic ja 130 miljonit käidi välja Londoni Chelsea tähe Eden Hazardi eest. Lisaks teatas klubi kevadel, et meeskonnaga on liitunud brasiillased Eder Militao ja Rodrygo Goes.

Kuna Reali loots Zinedine Zidane soovib aga veelgi tähtmängijaid meeskonda juurde tuua, peavad osad mängijad klubist lahkuma. Zidane tunneb huvi nii Manchester Unitedi tähe Paul Pogba kui Tottenham Hotspuri keskväljamehe Christian Erikseni vastu.