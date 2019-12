Suurliigasse jõudnud Eesti keskväljatalent astub Poomi ja Klavani jälgedes

Suurte jalgpalliriikide tuntud klubide noortetiimides on mänginud paljud eestlased. Vutisõbrad mäletavad Frank Liivakut Napolis, Mattias Käiti Fulhamis, Henrik Ojamaad Derby Countys, Andreas Vaiklat West Bromwich Albionis ning Joonas Tamme ja Henri Anieri Sampdorias. Mõne puhul räägiti võimalikust esindustiimi jõudmisest rohkem, teise puhul vähem. Lõpuks ei jõudnud sinna ükski nimetatu. Seni oleks võinud sellesse nimekirja panna ka Georgi Tunjovi, kuid 15. detsembril jooksis ta SPAL-i eest Itaalia kõrgliiga kohtumises väljakule.

Tunjov sekkus 34 761 pealtvaataja silme all Rooma olümpiastaadionil AS Roma vastu vahetusest 73. minutil. Sellega sai ta Mart Poomi ja Ragnar Klavani kõrval kolmandaks Maarjamaa jalgpalluriks, kes on mõnes suurliigas platsile pääsenud. Kui laiema publiku jaoks võis selline asjade käik olla mõneti üllatav, siis jalgpalliringkondades on Tunjovist juba ammu palju loodetud.