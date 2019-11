Suurklubid võitlevad Meistrite liiga suurimaks väravakütiks kerkinud 19-aastase norralase allkirja nimel

Austria suurklubi Red Bull Salzburgi eest palliv norralane on sel hooajal väljakul käinud 17 korda ning selle ajaga on tema kontol 23 väravat. Meistrite liigas on ta 4 matšiga saanud kirja 7 tabamust. See näitaja teeb temast praegu Euroopa kõige tugevama klubisarja suurima väravaküti.

Norra väljaanne VG kirjutab, et praeguseks on alanud juba ka suur võidujooks noore norralase allkirjale. Huviliste seas pidid olema nii FC Barcelona, Madridi Real, Torino Juventus kui ka Manchester United. Laiem huviliste ring pidi ulatuma koguni 20 klubini.

Haaland liitus Salzburgiga jaanuaris ning austerlased maksid noore ründaja eest 5 miljonit eurot. Nüüd on mehe hind väidetavalt kerkinud umbes 100 miljoni euroni.

Endise Norra koondislase Alf-Inge Haalandi poeg on tunnistanud, et tema suurimaks unistuseks oleks Premier League'i võitmine Leeds Unitediga. Keskkaitsjana pallinud Alf-Inge kuulus Leedsi ridadesse hooaegadel 1997 kuni 2000. Leedsis on sündinud ka praegune ründestaar.

Kui uskuda nii Norra kui ka rahvusvahelist meediat, siis hiljemalt suvel pühib Haaland Salzburgi tolmu jalgelt ja liitub mõne suurema tiimiga.