Suurim väravakütt Luis Suarez: Barcelona ütles, et olen liiga vana tipptasemel mängimiseks

Mullu augustis Barcelona peatreeneriks asunud Ronald Koeman teatas toona, et Suarez tema plaanidesse ei mahu. Kuigi uruguaylasel oli veel kehtiv leping Barcelonaga, soovis klubi temaga koostöö lõpetada. Nii maanduski Suarez liigarivaali Atletico juures, kus ta on La Ligas löönud juba 16 väravat ning aidanud klubi meistriliiga liidriks.

34-aastane Suarez rääkis hiljuti väljaandele France Football lähemalt Barcelonast lahkumisest. "Mind häiris, kui klubi ütles, et olen vana ning ei suuda enam kõrgel tasemel mängida. Mulle ei meeldinud see. Kui ma poleks Barcelona-suguses klubis kolm-neli hooaega midagi teinud, oleksin seda mõistnud," sõnas Suarez, kes lõi kuue hooajaga Barcelonas 198 väravat. "Igal hooajal lõin üle 20 värava. Mul oli alati hea statistika, jäin ainult Lionelile alla."

"Barcelonas on asjaolud muutunud ning klubi vajab muutust. Aktsepteerin seda täiesti. Ainus asi, mis jäi närima, olime see, kuidas (minu klubist lahkumine) juhtus. Usun, et väärisin austust," lisas Suarez. "Seda otsust polnud mul võimalik vältida. Tundsin, et klubi minu peale rohkem ei looda, seega lubasin näidata, mida ma väärt olen."

Suarezist loobumist kritiseeris suvel ka Messi. "Sa väärisid palju enamat kui see, et klubi sind välja viskas. Tõde on aga see, et enam ei üllata mind miski," kirjutas argentiinlane sotsiaalmeedias.