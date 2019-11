Suureskoorilise kaotuse saanud Bayern vallandas keset hooaega peatreeneri

Müncheni Bayern on tänavust hooaega koduses Bundesligas alustanud enda kohta krobeliselt. 10 vooru järel hoitakse viiendat kohta, ehkki vahed tipus on väiksed. Valitseval meistril on 10 mänguga kirjas 5 võitu, 3 viiki ja 2 kaotust. Klubi juhtkonna jaoks sellest ei piisanud ning viimaseks piisaks karikasse oli laupäevane kohtumine Frankfurdi Eintrachti vastu, mis kaotati koguni 1:5. Ühtlasi tähendas 1:5 allajäämine meeskonna jaoks viimase 10 aasta suurimat kaotust Saksamaa kõrgliigas.

Kovac alustas tänavu teist hooaega Bayerni eesotsas. Esimese aastaga võitis ta klubiga kuldse duubli - Saksamaa meistritiitli ning Saksamaa karika. Kokku juhendas horvaat Bayernist 65-s kohtumises, millest võideti 45.

"See oli õige otsus klubi poolt," rääkis Kovac meeskonna pressiteate vahendusel. "Viimase aja tulemused ja see, kuidas mängisime, viisid mind selle otsuseni. Minu vend Robert ja mina täname Bayernit viimase pooleteise aasta eest. Võitsime nii meistritiitli, karika kui superkarika. See oli ilus periood. Soovin klubile vaid parimat!"

"Klubi viimase aja esitused näitasid, et muutust on vaja," tunnistas tegevdirektor Karl-Heinz Rummenigge. "Istusime juhtkonnas koos Nikoga maha ja jõudsime ühisele järeldusele, et see on ainuõige otsus. Meil on väga kahju, et nii läks. Tänan Nikot kogu selle aja eest ning olen eriti tänulik talle, et ta aitas meil mullu kuldse duubli võita."

FC Bayern parts ways with Niko Kovac. pic.twitter.com/xl0sjaZAqC — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 3, 2019